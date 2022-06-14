Университеты Приморья готовы принимать студентов

Приемная кампания начнется не позже 20 июня. Фото: Андрей КАРА

Российские вузы и их филиалы готовы принимать студентов в рамках приемной кампании, которая начнется не позже 20 июня, поделился зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В приморских университетах рассказали о новых акцентах в обучении и поделились обновленными списками бюджетных мест.

Во Владивостокском университете экономики и сервиса объем бюджетных мест рассчитан на 560 человек.

– Это на 63 места больше, чем в уходящем учебном году. Большинство из них приходится на информационные технологии, безопасность, педагогику, физическую культуру и спорт – все то, что сегодня востребовано практически во всех отраслях экономики и социальной сферы ДФО, – отметила ректор ВГУЭС Татьяна Тереньтева.

В приемной комиссии медицинского университета поделились, что в 2022 году учреждению добавили десять бюджетных мест в педиатрию и шесть мест в магистратуру, которая до этого была только на платной основе.

В департаменте по работе с абитуриентами ДВФУ рассказали, что в 2022\2023 учебном году на право стать «бюджетником» могут претендовать примерно на 300 человек больше, чем в прошлом.

– В настоящее время ведется планомерная работа по сохранению обеспечения высокого уровня доступности высшего образования для выпускников общеобразовательных школ региона и сохранения высокого качества подготовки наших выпускников – специалистов, – заявил начальник отдела департамента по работе с абитуриентами Михаил Компанец.

В вузе также рассказали, что при распределении бюджетных мест приоритетными направлениями стали педагогическое и медицинское. Кроме того, значительное внимание стали уделять сохранению высокого уровня доступности образования в IT-сфере.

Напомним, что подать документы во все вузы Приморья можно дистанционно. Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах позволяет отправить необходимые бумаги и узнать о зачислении удаленно, что избавляет от затрат на перелеты многих абитуриентов из удаленных регионов.

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