На двух улицах Владивостока завершился ремонт дорог

Локальный ремонт проходит больше чем на 100 улицах. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

В приморской столице муниципальная служба краевого центра закончила ремонт дороги, ведущей к дому на проспекте 100-летия Владивостока, 159. Специалисты заасфальтировали почти 1 300 квадратных метров участка. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Как рассказал руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия Константин Павлюкевич, здесь проходили комплексные работы: старый поврежденный асфальт полностью сняли, слабый грунт заменили на скальный, сделали щебеночное основание, а в воскресенье, 12 июня, уложили новый асфальт.

Благоустройство возле дома на 100-летия Владивостока, 159. Фото МБУ «Содержание городских территорий».

На проспекте Красного Знамени также завершились дорожные работы. Здесь сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» провели локальный ремонт на поврежденных участках в районе кольца Третьей Рабочей, уложили почти 4 000 квадратных метров асфальта и подняли на новый уровень люки и решетки.

Ремонт дороги в районе кольца Третьей Рабочей. Фото МБУ «Содержание городских территорий».

В приморской столице продолжается большой ремонт, и не только комплексный, но и локальный. Сейчас работы ведутся на 3-1 Поселковой, Адмирала Фокина, Багратиона, Вязовой, Глинки, Давыдова, Иртышской, Калинина, Краснозаводской, Лазо, Нейбута, Хуторской. Всего в список вошли больше 30 улиц, а больше чем на 100 проходит локальный ремонт: специалисты устраняют неровности и ямы на дорогах.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о ремонте на Адмирала Фокина. Здесь необходимо проложить новую сеть ливневой канализации, а также обновить дорожное покрытие и тротуары. Работы должны закончиться ближе к осени. А на Хуторской монтируют около 300 метров дождеприемных лотков.

И нельзя забывать про благоустройство дворов. Почти на 50 улицах кипят работы по асфальтированию и установке детских площадок.

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