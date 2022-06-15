Житель Приморья убил попутчицу из бара домкратом ради денег

В Приморье мужчина убил домкратом попутчицу и украл у нее крупную сумму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жестокое преступление раскрыли полицейские Спасска-Дальнего. Случайное знакомство между мужчиной и женщиной закончилось убийством, после которого подозреваемый выехал за пределы Приморья.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, в ноябре прошлого года в одном из баров выпивший местный житель случайно услышал, как нетрезвая женщина пытается вызвать такси, чтобы доехать до Владивостока. Тогда он решил ее подвезти. Она согласилась, но около реки Кулешовка под Спасском в машине у них произошла ссора. Тогда он силой вытащил попутчицу из салона авто и ударил ее по лицу. Когда она упала, водитель испугался ответственности за нападение, поэтому решил замести следы и убить женщину.

Мужчина взял домкрат и семь раз ударил им пострадавшую по голове. Когда от тяжелых травм она скончалась, подозреваемый украл из ее сумочки 130 тысяч рублей и уехал из Приморья в другой регион, надеясь, что его не найдут.

Когда полицейские обнаружили тело погибшей, то следователи завели уголовное дело об убийстве и краже. Спустя время 40-летнего подозреваемого задержали и доставили в Приморье. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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