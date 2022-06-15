Во Владивостоке пройдет прощание с педагогом и ветераном труда Виктором Васютиным

Виктор Федорович Васютин. Фото: администрация Спасского муниципального района
В четверг, 16 июня, во Владивостоке состоится прощание с умершим хореографом и педагогом Виктором Васютиным, под руководством которого в Приморье появились три хореографические школы.
Попрощаться с известным в крае человеком можно 16 июня в храме Успения Божье й матери во Владивостоке. Находится здание на Светланской, 65 (остановка Лазо). Начнется церемония в 10:30.
Напомним, что Виктор Васютин скончался в минувшие выходные. Отличник народного образования и ветеран труда рассказывал «Комсомольской правде – Владивосток» о своей жизни.
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