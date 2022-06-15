«Он что, намеренно?» В Приморье ищут водителя, который сбежал после резонансного ДТП

Момент столкновения. Фото: принтскрин видео, социальные сети

Тревогу забили местные социальные сети в Приморье: жители в шоке от выходки водителя в Лучегорске. На легковом автомобиле неизвестный сбил девушку и тут же скрылся с места ДТП. Местные жители уверены, что рулевой сделал это специально: якобы было много возможностей избежать столкновения. Происшествие случилось на Выселковой, 170, минувшим утром 15 июня.

Все обстоятельства еще предстоит установить. К счастью, девушка осталась цела и смогла встать. Ей оказали медицинскую помощь. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, чем и вызвал общественный резонанс. Приморцы делятся негодованием в комментариях:

– Специально!

– По проезжей частью как по парку;

– Опознать, найти, казнить.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о чудовищной аварии во Владивостоке. Девушка потерялся сознание и врезалась в тягач Volvo на легковом автомобиле.

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