Во Владивостоке ввели в эксплуатацию последний долгострой в микрорайоне Снеговой Пади

За три года удалось решить проблему жилого «Комплекса Д». ФОТО: АО «КРПК»

Последний дом ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» ввели в эксплуатацию во Владивостоке . Как рассказали в Корпорации развития Приморского края, еще больше 40 обманутых дольщиков получили ключи от заветных квартир.

За три года удалось решить проблему жилого «Комплекса Д», все шесть проблемных домов теперь введены в эксплуатацию. В КПРК отметили, что разделение строительства здания на улице Адмирала Горшкова, 57, ускорило восстановление прав граждан.

– Из-за того, что монолитная и панельная части дома находились в разной степени готовности, мы приняли решение о разделении проекта на три этапа. За счет поэтапного ввода объекта в эксплуатацию часть людей смогли раньше получить свое жилье и начать ремонт. Монолитная вставка в Снеговой Пади волновала жильцов больше всего с самого начала нашей работы в 2019 году. Наконец и эту проблему удалось решить, – прокомментировала генеральный директор АО «КРПК» Ольга Сун-жаю.

Сейчас застройщик поставит объект на кадастровый учет, затем дольщики смогут получить квартиры в собственность.

Отметим, в конце 2018 года в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс Д» официально признали долгостроями шесть домов. Больше 1000 человек стали обманутыми дольщиками. Чтобы решить проблему микрорайона, в марте 2019 года создали Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края. На завершение строительства домов в ЖК «Снеговая Падь» из федерального бюджета поступило 2,2 миллиарда рублей. Первые строительные работы начались уже в сентябре 2019-го.

В общей сложности усилиями регионального Фонда за три года ввели в эксплуатацию 17 МКД во Владивостоке и Артеме. С 2019 года КРПК решила проблему 22 проблемных домов в Приморья.

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