Жительница Владивостока не погасила 5 миллионов рублей долга и попала под статью

Жительница Владивостока предстала перед судом, так как не хотела выплачивать крупный кредит. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владивостоке жительница Ленинского района за злостное уклонение от выплаты кредита стала фигуранткой уголовного дела. Несколько лет она не выполняла решение суда о погашении своих долгов.

Как рассказали в прокуратуре Приморья, с октября 2017 по август 2020 года она уклонялась от уплаты кредита по договору займа в размере более 5 миллионов рублей, хотя это ее обязал сделать Артемовский городской суд. Все это время женщина имела возможность рассчитаться с долгами, но просто не хотела этого делать.

Судебные приставы неоднократно предупреждали неплательщицу об уголовной ответственности, но она их игнорировала. Тогда следователи завели на нее уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредитов.

Женщину задержали и доставили в суд, который признал ее виновной и назначил ей 340 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в силу.

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