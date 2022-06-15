В Приморье поймали тигрицу, регулярно гулявшую по автодорогам

Сельчан пугала молодая охотница. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны животного мира Приморья

В Приморье поймали самку амурского тигра, которая регулярно выходила на проезжую часть в Анучинском районе. Как писала «КП-Владивосток», один из водителей рассмотрел хищницу на расстоянии меньше метра. Сейчас полосатую самку отправили на осмотр в реабилитационный центр в селе Алексеевке.

Фото: министерство лесного хозяйства и охраны животного мира Приморья

Как уточнили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, тигрица гуляла по автодорогам в течение месяца. Животное пытались отпугнуть, но ничего не помогало. Двухлетняя хищница возвращалась снова и снова. Пришлось «изъять» самку из естественной среды, как уточнил глава ведомства Алексей Суровый.

Двухлетняя хищника выходила на проезжую часть. Ее спокойно фотографировали жители. Фото: АНО Центр «Амурский Тигр»

Группа инспекторов госохотнадзора поймала хищницу на трассе Осиновка-Рудная Пристань (на повороте в Виноградовку). Травм у тигрицы нет, но нужно собрать все анализы. Поведение животного нетипично, что может быть маркером проблем со здоровьем. Вполне вероятно, что выйти к людям животного заставила «юность»: неопытные охотники, отделившись от мамы, иногда могут вести себя странно. Если специалисты не увидят угроз, молодую хищницу выпустят в малонаселенную местность.

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