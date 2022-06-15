Встал перед носом: житель Приморья встретил огромного хищника на своем пути и не пострадал

До населенных пунктов тигр не добрался. Фото: nnvladivostok

Приморцы в социальных сетях поделились завораживающими кадрами. Обычным жителям удалось запечатлеть тигра, разгуливающего по проезжей части. Все произошло рядом с селом Анучино.

На кадрах видно, что полосатый стоит буквально в метре от фотографа. Вероятно, снимок был сделан в машине, иначе храбрости автора публикации можно позавидовать.

Почему хищник выбрался в цивилизацию, пока уточняется. Как уже писала «КП», чаще всего причиной становятся ранения или болезнь, добывать пищу становится трудно. Зимой полосатые выходят в населенные пункты из-за глубокого снега и чумы среди кабанов – основной пищи амурского тигра. Проверить гостя из дикой природы еще предстоит государственным инспекторам охотнадзора. Редакция уточняет обстоятельства встречи.

Напомним, в конце февраля АНО Центр «Амурский тигр» удалось подсчитать количество краснокнижных хищников, обитающих в Приморье.

ОБНОВЛЕНИЕ. Тигрицу (зверем оказалась двухлетняя самка) удалось поймать сотрудникам госохотнадзора. Подробнее об осмотре животного – в отдельном материале КП.

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