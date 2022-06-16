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Владивосток16 июня 2022 3:23

Во Владивостоке руководитель строительной фирмы «кинул» государство почти на 90 миллионов рублей

Бизнесмен по фиктивным документам занизил свой доход и не заплатил налоги
Марк КАПУСТИН
Во Владивостоке владелец строительного бизнеса не заплатил государству почти 90 миллионов рублей налогов.

Во Владивостоке владелец строительного бизнеса не заплатил государству почти 90 миллионов рублей налогов.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во Владивостоке в поле зрения стражей порядка попал крупный предприниматель, которого подозревают в неуплате налогов. Мужчина несколько лет обманывал госструктуры.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, во время проверок сотрудники налоговой службы выяснили, что с 2017 по 2019 годы один из руководителей строительной фирмы уходил от обязательных платежей. По версии следствия, он разработал криминальную схему с проведением фиктивных операций с шестью коммерческими организациями контрагентами, чтобы минимизировать и не платить налог на добавленную стоимость и прибыль его компании. В результате бизнесмен за несколько лет не перечислил государству почти 90 миллионов рублей.

Когда обман вскрылся, то следователи завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также все участники схемы ухода от налогов.

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