Во Владивостоке руководитель строительной фирмы «кинул» государство почти на 90 миллионов рублей

Во Владивостоке владелец строительного бизнеса не заплатил государству почти 90 миллионов рублей налогов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во Владивостоке в поле зрения стражей порядка попал крупный предприниматель, которого подозревают в неуплате налогов. Мужчина несколько лет обманывал госструктуры.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, во время проверок сотрудники налоговой службы выяснили, что с 2017 по 2019 годы один из руководителей строительной фирмы уходил от обязательных платежей. По версии следствия, он разработал криминальную схему с проведением фиктивных операций с шестью коммерческими организациями контрагентами, чтобы минимизировать и не платить налог на добавленную стоимость и прибыль его компании. В результате бизнесмен за несколько лет не перечислил государству почти 90 миллионов рублей.

Когда обман вскрылся, то следователи завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также все участники схемы ухода от налогов.

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