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Владивосток16 июня 2022 3:57

Во Владивостоке впервые пройдет День молодежи на федеральном уровне

Вход на праздник будет свободный, но для участия необходимо зарегистрироваться
Елизавета ЕНИНА
Такого Дня молодежи на Дальнем Востоке еще не было.

Такого Дня молодежи на Дальнем Востоке еще не было.

Фото: Администрация Владивостока

В 10 городах России от Калининграда до Владивостока пройдут масштабные фестивали в честь Дня молодежи 26 июня. Организатором праздника в дальневосточной столице впервые выступило Федеральное агентство по делам молодежи совместно с правительством Приморского края, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и администрацией Владивостока.

Как сообщают в городском управлении по делам молодежи и связям с общественностью, каждый гость мероприятия сможет найти себе занятие по интересам – программа праздника разнообразна: от концертных площадок и мастер–классов до ярмарки вакансий.

– Такого Дня молодежи на Дальнем Востоке ещё точно не было! С 12 до 22 часов на набережной Цесаревича развернется насыщенная праздничная программа, включающая в себя множество локальных площадок и пространств. Среди них – зона баскетбола, зона трикинга, экстрим–зона, павильоны с презентацией вакансий, маркет молодых предпринимателей, детская зона, концертная площадка и многое другое. Огромное пространство будет задействовано под образовательный павильон «Пространство карьеры», где специалисты из крупных компаний и корпораций будут рассказывать о возможностях для трудоустройства и профессионального роста, – рассказала заместитель главы Владивостока Дарья Стегний.

Как уже рассказывала «КП – Владивосток», весь день празднование будет сопровождать музыка. Днем любой желающий сможет почувствовать себя диджеем вместе с Евгенией Матцейко, а с 18 часов начнется концертная программа с выступлением исполнителей Максим Свобода & Кристина Кошелева, групп «hehehe», «Комсомольск» и хэдланера праздника – группы «The Hatters».

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте, и предъявить полученный после регистрации электронный билет на входе. Как подчеркивают организаторы, мера поможет обеспечить безопасность гостей праздника. Также новости и объявления можно найти в социальных сетях Дня молодежи: Вконтакте и Telegram.

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