Во Владивостоке впервые пройдет День молодежи на федеральном уровне

Такого Дня молодежи на Дальнем Востоке еще не было. Фото: Администрация Владивостока

В 10 городах России от Калининграда до Владивостока пройдут масштабные фестивали в честь Дня молодежи 26 июня. Организатором праздника в дальневосточной столице впервые выступило Федеральное агентство по делам молодежи совместно с правительством Приморского края, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и администрацией Владивостока.

Как сообщают в городском управлении по делам молодежи и связям с общественностью, каждый гость мероприятия сможет найти себе занятие по интересам – программа праздника разнообразна: от концертных площадок и мастер–классов до ярмарки вакансий.

– Такого Дня молодежи на Дальнем Востоке ещё точно не было! С 12 до 22 часов на набережной Цесаревича развернется насыщенная праздничная программа, включающая в себя множество локальных площадок и пространств. Среди них – зона баскетбола, зона трикинга, экстрим–зона, павильоны с презентацией вакансий, маркет молодых предпринимателей, детская зона, концертная площадка и многое другое. Огромное пространство будет задействовано под образовательный павильон «Пространство карьеры», где специалисты из крупных компаний и корпораций будут рассказывать о возможностях для трудоустройства и профессионального роста, – рассказала заместитель главы Владивостока Дарья Стегний.

Как уже рассказывала «КП – Владивосток», весь день празднование будет сопровождать музыка. Днем любой желающий сможет почувствовать себя диджеем вместе с Евгенией Матцейко, а с 18 часов начнется концертная программа с выступлением исполнителей Максим Свобода & Кристина Кошелева, групп «hehehe», «Комсомольск» и хэдланера праздника – группы «The Hatters».

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте, и предъявить полученный после регистрации электронный билет на входе. Как подчеркивают организаторы, мера поможет обеспечить безопасность гостей праздника. Также новости и объявления можно найти в социальных сетях Дня молодежи: Вконтакте и Telegram.

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