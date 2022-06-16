Во Владивостоке на Луговой трамвай сошел с рельсов

Во Владивостоке на Луговой трамвай слетел с рельсов и перекрыл проезжую часть. Фото: autogarant_vl

Днем в четверг, 16 июня, в Ленинском районе Владивостока по неизвестной причине трамвай сошел с рельсов. Это произошло на Луговой по направлению в сторону Баляева. Пассажиры не пострадали, но вагон на время заблокировал движение в обе стороны.

Во Время происшествия никто из пассажиров не пострадал. Фото: autogarant_vl

Как поделились жители города в социальных сетях, электротранспорт внезапно слетел с колеи и развернулся на проезжей части. Находившиеся внутри люди не получили травм, а для решения проблемы на место происшествия приехал еще один трамвай, который после сцепки отбуксировал поврежденный вагончик в депо.

Причины аварии с электрическим транспортом устанавливаются.

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