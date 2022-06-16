Больше 100 любителей езды под градусом поймали в Приморье за три дня

В Приморье полицейские задержали больше 100 нетрезвых водителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники полиции во время проверок задержали на дорогах Приморья больше 100 водителей в состоянии опьянения. На них составляли административные протоколы и заводили уголовные дела.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, за три дня пьяные автомобилисты спровоцировали 7 ДТП, в которых 1 человек погиб, 2 – получили травмы различной степени тяжести. Аварии произошли в Спасском, Ольгинском, Кировском районах, а также городах Уссурийск, Партизанск, Фокино и Лесозаводск.

Сотрудники ГИБДД только за три дня на 110 водителей нетрезвых водителей составили административные протоколы. Еще 16 любителей прокатиться за рулем под градусом привлекут к уголовной ответственности за повторные нетрезвые поездки.

Тем, кто выпил перед тем, как сеть за руль, грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав до 2 лет. Если у него отсутствует водительское удостоверение, то его могут арестовать на 15 суток.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уже уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Если автомобилист считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований или действия сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, то он может позвонить на телефон доверия УМВД Приморья: 8 (423) 240 10 00.

Закон разрешает использование разнообразных средств записи как со стороны водителей и пассажиров, так и со стороны сотрудников ГИБДД. Запись общения инспектора ДПС и водителя поможет дать объективную оценку при возникновении спорных ситуаций и поможет предотвратить коррупцию.

Полиция просит граждан своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части Госавтоинспекции Приморского края: 8 (423) 231 09 08, 249 09 21.

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