Дожди с грозами прогремят в Приморье в пятницу, 17 июня

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

Дожди с грозами возобновятся на большей территории Приморья в пятницу, 17 июня. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Как говорят синоптики, ближайшей ночью дожди, которые начались во второй половине четверга, прекратятся. Минимальная температура +8…+16°С. А вот уже днем в пятницу в Приморье придут новые атмосферные фронты, которые принесут осадки на большую территорию края. В отдельных районах даже прогремят грозы. Максимальные температуры останутся на уровне сегодняшнего дня.

Во Владивостоке в пятницу днём пасмурно, временами дождь. Минимальная температура останется прежней, максимальная станет еще на 1-2 градуса ниже.

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