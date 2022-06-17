Молодежь Владивостока установит рекорд по игре в «Квиз, плиз»

Игра пройдет 26 июня. Фото: пресс-служба мэрии

26 июня гостей и жителей дальневосточной столицы ожидает грандиозный праздник, организованный Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края и администрацией Владивостока. Мероприятия будут продолжаться весь день с 12 до 22 часов на набережной Цесаревича под открытым небом и в павильоне.

Как рассказали в управлении по делам молодежи и связям с общественностью администрации города, сценарий праздника получился разноформатный и учитывающий интересы каждого гостя. Так, например, пройдут соревнования райдеров на самой большой на Дальнем Востоке рампе с высоким вылетом, соревнования по трикингу, баскетбольный турнир, мастер-классы по сборке кубика Рубика, светодизайну и музыке, поэтическое шоу, уроки граффити, концерт. Большое внимание организаторы уделили профориентации молодежи – в планах ярмарка вакансий, знакомство с работодателями, образовательные программы по участию в грантовых конкурсах и волонтерской деятельности.

А в 13 часов на набережной начнется игра «Квиз, плиз» – интеллектуальное соревнование на знание Владивостока. Причем в состязании ожидается больше 500 участников, что поможет установить рекорд Дальнего Востока по количеству игроков на открытом воздухе.

Как уже сообщала «КП – Владивосток», вход на все площадки мероприятия свободный, но необходимо зарегистрироваться на сайте и предъявить полученный после регистрации электронный билет. Новости и объявления можно найти в социальных сетях Дня молодежи: Вконтакте и Telegram.

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