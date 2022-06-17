Во Владивостоке вандалы вновь осквернили очередное творение художников

Фото: принтскрин видео, социальные сети
На Партизанском проспекте обнаружили очередное «творение» вандалов. Птиц с подпорной стены оторвали и выкинули близ местного СИЗО. «Вот они чиллят», – рассказала очевидица в соцсетях. Об инциденте «КП-Владивосток» спросила Дениса Горбунова, куратора проектной команды Advanced Team:
– Это мы их делали в 2021 году по проекту «Владивосток – город, который мы любим». Вместе с художниками. Это был фестиваль, в рамках которого сделали много мероприятий.
Команда, рассказал Денис, направилась на место вандализма – восстанавливать экспозицию. Напомним, мурал с 3D-эффектом появился в сентябре прошлого года. Птиц и деревья на фоне видов Владивостока рисовал Артем Андрианов.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о вандалах, пытавшихся сжечь детскую площадку в столице Приморья.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Telegram;
- Zen;
- ВКонтакте;
- ЯRUS.