Во Владивостоке вандалы вновь осквернили очередное творение художников

Фото: принтскрин видео, социальные сети

На Партизанском проспекте обнаружили очередное «творение» вандалов. Птиц с подпорной стены оторвали и выкинули близ местного СИЗО. «Вот они чиллят», – рассказала очевидица в соцсетях. Об инциденте «КП-Владивосток» спросила Дениса Горбунова, куратора проектной команды Advanced Team:

– Это мы их делали в 2021 году по проекту «Владивосток – город, который мы любим». Вместе с художниками. Это был фестиваль, в рамках которого сделали много мероприятий.

Команда, рассказал Денис, направилась на место вандализма – восстанавливать экспозицию. Напомним, мурал с 3D-эффектом появился в сентябре прошлого года. Птиц и деревья на фоне видов Владивостока рисовал Артем Андрианов.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о вандалах, пытавшихся сжечь детскую площадку в столице Приморья.

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