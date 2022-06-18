Это топ: известный японский ресторан Владивостока необычно извинился перед посетителями

Во Владивостоке история с крысой на столе ресторана получила неожиданное продолжение. Фото: принтскрин Telegram-канала Владивосток № 1

Скандальная история с появлением грызуна на столике популярного ресторана во Владивостоке не только всколыхнула пользователей сети, но и сподвигла на мгновенную реакцию владельцев заведения. Они забавно обыграли ситуацию, сняв смешной ролик с участием аниматора в костюме веселого мышонка, который разлетелся по социальным сетям.

На видео приморский Реми (мышонок из мультфильма «Рататуй») уже никого не пугает, а спокойно сидит за столиком и чего-то ждет. Когда из заведения выходит девушка с заказом навынос, он быстро к ней подходит и берет у нее из рук пакеты с едой. После этого они вместе начинают танцевать на террасе. Пользователи Telegram-канала Владивосток № 1 оценили изобретательность PR-менеджера ресторана:

– Забавно выкрутились!

– Молодцы! Рататуй тоже человек!

– Еще вчера у них заметили крысу, а уже сегодня все узнали, что она просто ждала заказ навынос!

– Хорошо, когда над собой могут посмеяться! Хотя осадочек остался...

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», накануне одна из посетительниц запечатлела крысу, вальяжно гуляющую по столу на террасе ресторана. Судя по всему, зверек искал пищу. Примечательно, что грызун словно никуда не торопился – неторопясь расхаживая между столовыми приборами.

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