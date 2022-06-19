Жители Владивостока опасаются нового разрушения перрона

Внимание жителей дальневосточной столицы вновь обращено к железнодорожным перронам. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жителей Владивостока продолжает беспокоить перрон на железнодорожном вокзале. Недавно, 14 июня, конструкция частично разрушилась, в ДВЖД сказали корреспонденту «Комсомолки», что ремонт закончили в субботу, 18 числа. Однако произошедшее стало толчком для пристального внимания к платформам со стороны людей. И вот, в социальных сетях опубликовали новые снимки, вызывающие тревогу.

На кадрах изображена платформа напротив той, где произошло обрушение. Под частью перрона установлены палки, видимо, подпирающие плиту. При этом, отмечают владивостокцы, это место не огорожено.

Аварийная платформа находится напротив той, что недавно рухнула. Фото: Telegram-канал Приморье онлайн (t.me/primorye_online)

– С виадука не совсем заметно, не так бросается в глаза данная конструкция из каких-то палок, – добавляет неравнодушный житель дальневосточной столицы. Его слова приводит Telegram-канал «Приморье онлайн».

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за комментарием в пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

– По информации Региональной Дирекции железнодорожных вокзалов, два раза в сутки специалистами вокзала осуществляется контроль состояния пассажирских платформ. Участок платформы, показанный на фото, не задействован в процессе посадки-высадки пассажиров, но ежемесячно платформа осматривается комиссионно с проведением инструментальных замеров. Под основание плиты установлены усиливающие подпорки, но при этом состояние платформы не является аварийным.

Также представитель ДВЖД отметил, что в этом году проводится плановый ремонт платформ вокзального комплекса. Для строительства новых платформ и навесов разработана проектная документация, к реконструкции планируется приступить в 2023 году поэтапно.

Место не огорожено. Фото: Telegram-канал Приморье онлайн (t.me/primorye_online)

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