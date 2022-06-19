Во Владивостоке обрушилась часть стены жилого дома

ЧП произошло ранним вечером 19 июня. Фото: Юлия ДУГИНА

Трагедия едва не случилась ранним вечером в воскресенье, 19 июня, во Владивостоке. Часть фасада дома №5в по улице Набережная неожиданно рухнула на землю.

Только чудом под окнами жилого комплекса «Адмирал» не оказалось людей, куски стены упали на припаркованные автомобили. Всего повреждения получили три машины: две, как сообщили «Комсомольской правде – Владивосток», разбиты «в хлам», а у третьей разбито заднее стекло из-за рикошета камня.

На место происшествия уже прибыли специалисты управляющей компании, они осматривают ту часть, где случилось обрушение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Только чудом под окнами не оказалось людей. Фото: Юлия ДУГИНА

На место обрушения выехали специалисты. Фото: Юлия ДУГИНА

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