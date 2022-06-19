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19 июня 2022 9:27

Во Владивостоке обрушилась часть стены жилого дома

На место происшествия работают специалисты
Екатерина ТИХАЯ
ЧП произошло ранним вечером 19 июня.

ЧП произошло ранним вечером 19 июня.

Фото: Юлия ДУГИНА

Трагедия едва не случилась ранним вечером в воскресенье, 19 июня, во Владивостоке. Часть фасада дома №5в по улице Набережная неожиданно рухнула на землю.

Только чудом под окнами жилого комплекса «Адмирал» не оказалось людей, куски стены упали на припаркованные автомобили. Всего повреждения получили три машины: две, как сообщили «Комсомольской правде – Владивосток», разбиты «в хлам», а у третьей разбито заднее стекло из-за рикошета камня.

На место происшествия уже прибыли специалисты управляющей компании, они осматривают ту часть, где случилось обрушение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Только чудом под окнами не оказалось людей.

Только чудом под окнами не оказалось людей.

Фото: Юлия ДУГИНА

На место обрушения выехали специалисты.

На место обрушения выехали специалисты.

Фото: Юлия ДУГИНА

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