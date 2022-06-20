В Приморье полицейские уничтожили несколько полей с коноплей

В Приморье полицейские уничтожают поля с дикорастущей коноплей. Фото: пресс-службу УМВД по ПК.

Профилактическая операция «Мак-2022» набирает обороты в Приморье. Полицейские в Хорольском районе выявляют продавцов и потребителей наркотиков, а также ликвидируют очаги произрастания дурман-травы.

Как рассказали в пресс-службе УВМД по ПК, в крае стражи порядка составляют административные протоколы на тех, кто отказывается пройти освидетельствование на наркотическое опьянение, а также не проходит лечение или реабилитацию от пагубной зависимости. Под уголовную ответственность уже попадают местные жители, которых задерживают за хранение или продажу наркотиков.

Также во время специальной операции специалисты ищут и уничтожают плантации дикорастущей конопли. На сегодняшний день полицейские с помощью химических реагентов уже ликвидировали наркосодержащие растения на общей площади в 70 гектаров.

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