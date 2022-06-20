Из Приморья на Сахалин перевезли 300 миллионов санкционных долларов

Яхта Nord, принадлежащая олигарху Мордашову, стоит около 300 миллионов долларов. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал SakhFly

Яхта Алексея Мордашова, генерального директора АО «Северсталь», улизнула от ареста на Сейшелах в марте 2022 года. Пробыв больше двух месяцев в порту Владивостока, имущество олигарха прибыло в сахалинский город-порт Корсаков.

Информацию подтверждают данные MarineTraffic, позволяющей следить за судами в реальном времени. 142-метровая яхта пришвартовалась у причала Анивской гавани. Местный видеограф даже запечатлел корабль с дрона. Жители Корсакова отнеслись к роскоши двояко: кто-то удивился, а некоторые раскритиковали маневры миллиардера:

– Вот это крейсер! Размеры впечатляют;

– Решили показать сахалинцам, куда бюджет страны девается;

– Ее сестра и брат на приколе; арестованы в Европе.

Напомним, ранее яхта перерегистрировалась с российским флагом, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток». Мера позволила судну свободно оставаться в местных акваториях. До этого Nord ходила под флагом Кайманских островов. В дальневосточной столице яхта пришвартовалась 31 марта, с тех пор несколько раз пыталась уплыть в Пусан, но возвращалась. За время пребывания в городе судно успело стать достопримечательностью.

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