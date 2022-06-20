Вернулись домой: в столице Приморья «вылечили» покалеченных птиц

Птиц в траве обнаружили местные жители. Фото: Денис Горбунов.

«Улетевших» птиц, которых неизвестные вандалы выкинули со стены возле остановки «Картинная галерея» вернули на место. Буквально за выходные команда Advanced Team восстановила арт-объект, который вновь будет радовать жителей и гостей города.

– Малыши возвращаются к себе домой, – говорит оператор, показывая «отремонтированных» птицы.

Бесспорно, команда отлично постаралась, восстанавливая 3D-объекты, которые полюбились многим владивостокцам. На них ни царапинки, словно никто их не трогал.

Напомним, что на прошлой неделе неизвестные оторвали и выкинули арт-объекты возле городского СИЗО. Мурал с 3D-птицами появился в приморской столице осенью 2021 года. Как рассказывал «Комсомольской правде – Владивосток» куратор проектной команды Advanced Team Денис Горбунов, создавали его вместе с художниками в рамках фестиваля.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке вандалы вновь осквернили очередное творение художников

Неизвестные выкинули птиц с мурала напротив местного СИЗО (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.