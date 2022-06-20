Туда не пробраться: приморцев предупредили о «капкане» в популярном месте отдыха

Дорога на Хасан заблокирована. Фото: Telegram-канал Vladivostokincidents

Многокилометровая пробка из машин возмутила приморцев. В социальной сети водители сообщили о ловушке в популярном туристическом месте в районе поселка Раздольное (Хасанский район). Очевидцы рассказали, что из-за ремонта участка дорог проехать к пляжам практически невозможно.

Фото: Telegram-канал Vladivostokincidents

Жителей попросили заранее планировать свой маршрут. Негодуют приморцы из-за выбора сезона для ремонта: многие не понимают, почему работы запланированы на лето, когда большое количество людей едет отдыхать. Редакция выясняет сроки, когда ремонт закончится.

Напомним, в Раздольном несколько баз отдыха и оборудованных мест для семейного досуга. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о ремонтных работах во Владивостоке.

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