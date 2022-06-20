Больше 700 человек смогут поступить на бюджетные места в Тихоокеанском государственном университете

Документы на поступление можно подать тремя способами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владивостоке в Тихоокеанском государственном медицинском университете началась приемная кампания. В 2022 году вуз готов принять на бюджетные места 709 человек.

Как рассказал ректор ТГМУ Валентин Шуматов, в этом году попасть на бюджет смогут больше 500 абитуриентов, окончивших 11 класс, и больше 200 человек – на аспирантуру, магистратуру и ординатуру. Особое внимание в распределении мест уделили факультету лечебного дела и педиатрии. Он также отметил, что места на бесплатное обучение в магистратуру стали доступны впервые.

Университет предлагает большой выбор специальностей – клиническая психология, лечебное дело, медицинская биохимия, медико-профилактическое дело, общественное здравоохранение, педиатрия, стоматология, фармация. Также идет подготовка врачей по направлению «лечебное дело» для Министерства обороны.

По словам зампредседателя приемной комиссии ТГМУ Игоря Королева, в этом году документы для поступления можно подать несколькими способами: лично, через сайты вузов или суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте «Госуслуг».

– Абитуриенту, выбравшему онлайн путь – следует создать учетную запись на портале «Госуслуги», подтвердить ее и загрузить в личный кабинет документы об образовании и достижениях. После их верификации предоставлять оригиналы в университет не нужно.

По указу президента РФ Владимира Путина семьям военнослужащих и федеральных государственных органов, где есть военная служба, предусмотрены меры поддержки.

– Для детей участников специальной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины выделяется специальная квота по программам специалитета в рамках контрольных цифр приема. Она составляет 10% от бюджетных мест, – рассказали в ТГМУ.

Стоит отметить, что для поступающих по результатам ЕГЭ последний день подачи документов – 25 июля.

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