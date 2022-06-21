Мамочка во Владивостоке устроила перепалку из-за гамака, на котором хотела покатать сына

Женщина хотела покатать сына. Фото: иллюстрация из архива Фото: Евгения ГУСЕВА

Женщина во Владивостоке едва не подралась из-за гамака в новом популярном месте Владивостока. Все произошло на Татарке. Жительница хотела покатать ребенка, но девушка, которая уже заняла ложе, отказала. В итоге мамочка записала гневную жалобу, но сама столкнулась с волной негодования.

В соцсети, где опубликовали видео, поведение женщины осудили. В первую очередь, кататься на гамаках и так запрещено, о чем не раз предупреждала местная администрация. Лежанки для этого не предназначены, но женщина решила иначе. Во-вторых, раскритиковали приморцы и наглость, с которой мамочка решила «выбить» место ребенку.

– Вот, пожалуйста, лежит мамаша. Нет бы две минуты уступить покататься ребенку. Это же для детей сделано, думаю, можно было бы уступить.

Напомним, ранее «КП» писала о двух девушках, отличившихся резонансным поступком.

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