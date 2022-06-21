Может, узнают своих: во Владивостоке до сих пор не нашли паркурщиков, отличившихся гадким поступком

Фото: принтскрин видео, vvobanditos

Водитель микроавтобуса десятый день пытается привлечь к ответственности двух молодых людей, которые попали в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как бессовестно повредили транспорт мужчины на Некрасовской во Владивостоке. Видео записано 11 июня: личности «паркурщиков» не установлены.

Ребята поднялись по лестнице, затем без причин один из них прыгнул на крышку автобуса. Казалось бы, мелочь – но ремонт влетит в копеечку. Автор публикации не понимает, зачем молодые люди это сделали. Если вы узнаете нарушителей, владелец просит обратиться по номеру 7 914 736-07-46. Редакция, в свою очередь, запросила информацию у пресс-службы краевого УМВД.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о наглом поступке другой жительницы дальневосточной столицы.

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