В популярном месте во Владивостоке за неделю растащили бетонные блоки, чтобы проезжать к морю

Процесс установки блоков 21 июня. Фото: Администрация Владивостока

В бухте Щитовой неизвестные растащили установленные мэрий бетонные блоки, которые должны были ограничить проезд машин к пляжу и воде. Установили конструкции чуть больше недели назад. Автомобили вновь свободно проезжают к воде.

– Народ растащил. Ночью установили часть новых бетонных блоков. Смонтируют их таким образом, чтобы украсть было невозможно, – сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в мэрии Владивостока.

Планируется, что на этой неделе оградят большую часть периметра бухты. Специалисты установят дополнительные блоки. Работы проводятся во вторник, 21 июня.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о дебоширах-паркурщиках, решивших разгромить чужое авто.

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