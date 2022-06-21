Сюда не суйтесь: одну из дорог Владивостока завалит? (ОБНОВЛЕНО)

Потоки воды с камнями стекают на дорогу. Фото: Администрация Владивостока

Опасное стихийное бедствие заметили во Владивостоке. Как рассказали в администрации приморской столицы, на известной трассе сходит сель.

Природное явление заметили в районе Седанки. Сель – это стремительный русловой поток, который состоит из смеси воды, грязи и камней, он длится несколько часов. Чаще всего он возникает из-за ливневых осадков. В последние дни дождей в городе не было, поэтому странно, что грязь сходит сейчас. Возможно, повлиял сильный ветер. Напомним, 21 июня во Владивостоке нестабильная погода, вечером ожидается дождь.

Как рассказали в мэрии, на место уже выехали специалисты, чтобы оценить уровень опасности. Возможно, скоро понадобится перекрыть дорогу, но пока этого не делают.

Обновление на 14:23

Как поделились в администрации Владивостока, на месте работают сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий».

Причиной схода грунта стала течь из-за порыва на водоводе. Специалисты КГУП «Приморской водоканал» перекрыли подачу воды на участке, однако на жителей это никак не повлияет.

Также на месте находятся сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасные проезд автомобилей.

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