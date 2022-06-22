Приморские депутаты одобрили расходы для подготовки Владивостока к ВЭФ

22 июня в правительстве Приморья прошло очередной заседание краевого парламента. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Очередная корректировка бюджета Приморья утверждена в среду, 22 июня, на заседании краевого Законодательного Собрания. Расходы перераспредели, исходя из имеющихся средств – 1,2 миллиарда рублей пойдут на новые цели.

Так, часть денег передали от министерства экономики для минобразования. Это средства для исполнения судебных решений по детям-сиротам. Министерству физической культуры и спорта дали еще 116,1 миллиона рублей, которые пойдут на подготовку к Международным играм «Дети Азии».

Утверждено, что 300 миллионов рублей пойдут на подготовку к VII Восточному экономическому форуму. На Русском острове заменят грунт на асфальт от Ворошиловской батареи до поселка Экипажный. На это уйдет 150 миллионов (с учетом суммы из городского бюджета). Еще 50 миллионов получит столица Приморья на ремонт дороги на Суханова, где установят памятник Владимиру Арсеньеву.

Большую часть суммы – 100 миллионов из бюджетных средств – получит краевой минтранс на обновление «гостевого маршрута»: трассы от аэропорта до Артема и Владивостока.

Мы уже писали, что губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил у полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева дополнительные деньги для приведения дорог в порядок.

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