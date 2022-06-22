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Владивосток22 июня 2022 5:07

Появились подробности сокрушительного ДТП на объездной трассе во Владивостоке

Автовоз снес леера и потерял кабину
Павел САХАРОВСКИЙ
В аварии никто не пострадал.

В аварии никто не пострадал.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, которая произошла утром, 22 июня, на трассе Седанка-Патрокл. Напомним, что автомобиль врезался в леера, а его кабина вылетела в кювет.

Как рассказали в пресс-службе УМВД Приморья, автовозом Mercedes-Benz управлял 45-летний мужчина. Водитель ехал по дороге с Седанки в сторону развязки на Фадеева. Он не проконтролировал движение и врезался в леера, после чего машина вылетела в кювет.

К счастью, из-за ДТП никто не пострадал. Шофера привлекли к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других сооружений). Теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей.

Водителю грозит штраф.

Водителю грозит штраф.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

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