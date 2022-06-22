День рождения Владивостока встретят концертом современных групп и хитами 80-х

Праздник продлится 2 дня. Из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Масштабное празднование 162-й годовщины Владивостока со дня основания отметят 2 июля. Мероприятия начнутся в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе мэрии. Жителей ждут концерты, различные творческие площадки, и, конечно, фейерверк. Подробности – в материале «КП».

1 июля представители власти и депутаты возложат памятные цветы к мемориалам Николая Муравьева-Амурского, Якова Семена, к стеле «Владивосток - город воинской славы». Чуть позже организуют торжественное собрание, где наградят трудовые коллективы и почетных жителей Владивостока.

– В 2022 году это звание присвоено генеральному директору ПАО «Приморавтотранс» Вячеславу Мартыненко, – уточнили в пресс-службе.

Остальная часть праздника пройдет 2 июля. Музыку запустят с самого утра, с 12 до 16 часов свои номера и песни исполнят творческие деятели города, с 20 до 23 часов развернется вечерняя часть музыкальной программы.

– На сцене выступят лучшие творческие коллективы Владивостока – музыканты, вокалисты, танцоры. Среди них – группы «Марлины», «Hide Out!», «Monotauk», «hehehe», «Сатисфаер», «Lusea Band», шоу-балет «Гранд Даймонд» и многие другие. Своими шутками зрителей порадуют команды КВН.

Запланирована и «Супердискотека», в рамках которой во Владивостоке заиграют хиты 80-90-х годов прошлого века. В 22 часа – традиционный праздничный фейерверк и клубная программа от диджеев столицы Приморья.

Напомним, «Комсомолка» подробно знакомила читателей и с программой на День молодежи, который пройдет 26 июня.

СПРАВКА КП

Николай Николаевич Муравьев-Амурский – русский государственный деятель, с 1847 по 1861 год служил генерал-губернатором Восточной Сибири. Амурские сплавы, организованные Муравьевым позволили без нагрузки для бюджета страны, в короткий срок и без войны вернуть в состав России Приамурье.

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