100 баллов по истории и 99 по физике: во Владивостоке подвели итоги ЕГЭ

Ребята хорошо справились с ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юные жители Владивостока отлично справились с Единым государственным экзаменом, который в этот раз проходил по двум дисциплинам. Один из выпускников смог набрать наивысший балл по истории, а еще двое учащихся заработали по 99 баллов по физике.

Стоит отметить, что школьники приморской столицы подошли ответственно к подготовке и сдаче ЕГЭ. Как поделились работники управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, в этом году увеличилось число ребят, которые набрали высокие баллы по истории.

– На сегодняшний день выше 80 баллов набрали 49 выпускников, что на 14 участников ЕГЭ больше, чем в прошлом году. По физике в этом году выше 80 баллов получил 51 человек, в том числе два выпускника Технического лицея, которым до абсолютного результата, к сожалению, не хватило всего по одному баллу, – отметили специалисты.

Напомним, сдача ЕГЭ проходит в Приморье в три этапа: досрочный – с 21 марта по 18 апреля, основной – с 26 мая по 2 июля и дополнительный – с 5 по 20 сентября. При этом для ребят, которые не смогли присутствовать на экзаменах по уважительной причин или не преодолели минимальный порог с первой попытки, а также для выпускников прошлых лет определены резервные дни, «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о расписании. Кстати, во время досрочного этапа сдачи местный выпускник защитил литературу на 100 баллов. Из предметов на выбор самыми популярными по традиции стали естествознание, информатика и физика.

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