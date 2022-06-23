В Приморье из-за пожара в многоэтажке эвакуировали жильцов

В Приморье эвакуировали жильцов из горящей многоэтажки. Фото: Милана СОКОЛ

Жители Лесозаводска ночью позвонили в спасательную службу и сообщили о пожаре в девятиэтажном доме. В подъезде загорелся электрощит, поэтому дым стал быстро распространяться по этажам. Люди не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью, очаг возгорания находился на втором этаже, где уже через несколько минут после тревожного звонка появились пожарные. Из отрезанных дымом квартир спасатели эвакуировали трех человек.

Пожарные потушили электрический щиток и провода на площади два квадратных метра. Причина возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке

В подъезде дома произошло сильное задымление (Подробнее...)

Дым валил прямо из подъезда: в Приморье возгорание стало причиной эвакуации жильцов

В Артеме жителей пятиэтажки вывели на улицу из-за пожара (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.