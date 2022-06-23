Приморца задержали после попытки купить права для своей знакомой

Житель Приморья хотел за взятку помочь своей знакомой купить права. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье пере судом предстанет мужчина, который стал участником коррупционной схемы для покупки прав. Деньги за документы предназначались сотрудникам ГИБДД.

Как рассказали в пресс-службе краевого СК, в 2019 году подозреваемый решил помочь своей подруге, которая хотела без проблем сдать экзамены на права. Для этого он встретился со своим знакомым, который обещал решить вопрос с сотрудниками ГИБДД Приморья, и передал ему 105 тысяч рублей для взятки полицейским.

Когда об этом стало известно оперативникам, 55-летнего мужчину задержали. Следователи завели на него уголовное дело за посредничество в попытку подкупа. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы.

Сотрудники полиции, которые получили деньги за продажу прав, также предстанут перед судом. В отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство.

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