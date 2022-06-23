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Владивосток23 июня 2022 3:34

Приморца задержали после попытки купить права для своей знакомой

Коррупционеры из ГИБДД также предстанут перед судом
Марк КАПУСТИН
Житель Приморья хотел за взятку помочь своей знакомой купить права.

Житель Приморья хотел за взятку помочь своей знакомой купить права.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье пере судом предстанет мужчина, который стал участником коррупционной схемы для покупки прав. Деньги за документы предназначались сотрудникам ГИБДД.

Как рассказали в пресс-службе краевого СК, в 2019 году подозреваемый решил помочь своей подруге, которая хотела без проблем сдать экзамены на права. Для этого он встретился со своим знакомым, который обещал решить вопрос с сотрудниками ГИБДД Приморья, и передал ему 105 тысяч рублей для взятки полицейским.

Когда об этом стало известно оперативникам, 55-летнего мужчину задержали. Следователи завели на него уголовное дело за посредничество в попытку подкупа. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы.

Сотрудники полиции, которые получили деньги за продажу прав, также предстанут перед судом. В отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство.

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