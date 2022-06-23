Очередной парк разгромили хулиганы во Владивостоке

Изрешеченная поверхность площадки. Фото: Социальные сети

На фоне недавнего нападения юных хулиганов на Покровский парк, в сети появились кадры очередного погрома во Владивостоке. На этот раз неизвестные изуродовали деревянный настил в «Детском парке» в районе улицы Черемуховая, 3. Вандалы изломали декинг на территории сквера.

В местных Telegram-каналах появились фото изрешеченной площадки в сквере «Детский парк». На фотографиях покрытие разбито и наводнено провалами. В комментариях жители города отмечают, что еще днем ранее все было нормально.

Причины «летнего обострения» хулиганов остались неясны. Владивостокцы пришли в недоумение, почему сразу два места почти одновременно попали под удар дебоширов.

«Им платят за это что ли?», «У ненормальных из тик-тока новый тренд?», «Обострение что ли какое? Когда люди научатся уважать друга друга, чужой труд и станут добрее?», – комментировали пользователи.

Поломанный декинг. Фото: Социальные сети

Нашлись и те, кто посмотрел на погром и с другой стороны. Один из подписчиков написал «Может, оно от ветра сломалось? Сделано же из веток и соплей». И действительно новые покрытия выглядят весьма ненадежно, тем более если учесть современные реалии, когда «боевое крещение» проходят все больше благоустроенных пространств.

Напомним, недавно Дирекция общественных пространств Владивостока опубликовала кадры, на которых неизвестные крушат мусорные урны и опрокидывают скамейки в Покровском парке. Изданию рассказали, что из-за «развлечений» беспредельщиков оказались повреждены четыре скамейки и две урны. Сегодня в ведомстве подсчитывают во сколько городу обойдется ущерб от беззаботных «игр» молодых людей. В том числе готовятся «фото и видео моментов инцидента для передачи в правоохранительные органы».

Предусмотрительно, что в парке установили камеры видеонаблюдения. Так, изверги попали в кадр. Запись демонстрирует, как ночью несколько подростков забавляются с крышкой урны: один парень ее держит, пока второй разгоняется, чтобы хорошенько ударить по ногой. Еще одна запись показывает, как хулиганы опрокидывают скамейку, спокойно разворачиваются и уходят (наверное, чтобы опрокинуть еще три).

Оба инцидента уже попали в поле зрения полиции. Сотрудники органов уже зарегистрировали ситуацию в Покровском парке и работает на месте.

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