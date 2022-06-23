Весь в ожогах, выносили на руках. Пожар в приморской многоэтажке едва не обернулся трагедией

Скорее всего приморец отправился угарным газом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
19 июня в Спасске-Дальнем в доме на Шиферной из окна первого этажа валил густой дым. В пресс-службе Восточного округа Войск национальной гвардии России рассказали подробности, ведь именно их сотрудники оказались поблизости и пришли на помощь пострадавшему.
Сотрудники вневедомственной охраны заметили дым во время патрулирования района. Без промедления специалисты передали информацию в экстренные службы, а сами поспешили к дому. На лестничной площадке они услышали крики о помощи, определив, откуда они именно доносятся, спасители ринулись в квартиру.
Квартира, где заметили дым. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ.
В охваченном пламенем жилице был мужчина, который не мог самостоятельно выбраться. Он получил ожоги и, судя по всему, отравился угарным газом. Его вынесли из квартиры и передали скорой помощи.
Сотрудники Росгвардии, спасшие мужчину. Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ.
Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Минуты промедления могли ему стоить жизни.
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