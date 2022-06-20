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Владивосток20 июня 2022 4:02

Житель Приморья пострадал во время пожара в многоэтажке

В подъезде дома произошло сильное задымление
Марк КАПУСТИН
В Приморье спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры.

В Приморье спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 19 июня, спасателям позвонили жители Спасска-Дальнего и сообщили о пожаре в многоквартирном доме. Очевидцы заметили пламя на первом этаже.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью, по словам местных жителей, возгорание произошло на улице Шиферной, куда выехали четыре спецмашины. К их приезду в подъезде и одной из квартир было сильное задымление, так как в комнате горел диван, обои и потолочная плитка.

Пострадавшего владельца жилья вынесли из помещения и передали врачам скорой. Спасатели потушил пламя на площади десять квадратных метров. Никто из других жильцов дома не пострадал. Причина возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.

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