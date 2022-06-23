Во Владивостоке парень наткнулся на мертвого медведя. И вот что из этого вышло

Жуткое зрелище. Фото: принтскрин видео.

Сэм Полывянный приехал в родной Владивосток из Москвы вместе с семьей, чтобы принять участие в «Гонке Героев» (российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности), и в первый же день во время тренировки наткнулся на растерзанную «тушу» медведя в районе Садгорода. Видео с ошеломительной находкой тут же разлетелось по социальным сетям, но все оказалось не так просто, как кажется. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, как все было на самом деле.

Лесная местность, дождь, пробежка в одиночку, изуродованный силуэт в кустах. Жуткое зрелище. Сэм даже приехал на это место со своей мамой, чтобы показать ей, с чем он столкнулся. А пока видео набирало просмотры и разлеталось по социальным сетям, а люди жалели несчастного зверя, парень умолчал лишь одну деталь. Оказалось, что мертвый косолапый – всего лишь чучело.

– Был бы настоящий, обратился бы в Охотнадзор. Первое впечатление – страшное. А так во Владивосток я обычно приезжаю отдыхать и снимать крутые видео. Очень хорошо знаю Приморье и люблю его, – поделился с нами молодой человек.

Сэм выкладывает видео на YouTube, активно ведет свой блог, поэтому для него, как для блогера, такая «встреча» оказалась неплохим поводом для хайпа. Но уже людям оценивать его подход для пиара. Стоит отметить, что некоторые местные узнали «мишутку» и рассказали, что он лежит в кустах очень давно. Почему-то до него никому нет дела.

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