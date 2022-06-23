24 июня в эфире радио «Комсомольская правда»: актуальные темы, патенты ученых ДВФУ и новая точка на карте

Радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Утром 24 июня радио «Комсомольская правда» во Владивостоке вновь выйдет в эфир. Услышать программы «Что приморцу хороШОУ» и «Точки на карте» можно на волнах: 90.4 FM (Владивосток), 107.2 FM (Находка), 99.4 FM (Уссурийск). Также послушать наших ведущих можно на YouTube.

О чем Илья Кузнецов, Павел Порабкович и Галина Кочеткова поговорят в пятницу?

8:00

В первом часе эфира Илья и Павел обсудят самые актуальные новости, которые произошли в Приморье в четверг. Какие именно? Включайте радио, ловите нашу волну и все узнаете!

9:00

Во втором часе ведущие обсудят изобретения и патенты ученых ДВФУ.

В субботу, 25 июня, в России отмечают День изобретателя и рационализатора. Ежегодно Дальневосточный федеральный университет получает десятки патентов на изобретения. В лидерах изобретательской работы – Инженерная школа, Школа естественных наук, Школа биомедицины, Школа экономики и менеджмента, которые создают успешные инновационные разработки в области судостроения, морской биологии, биомедицины, нанотехнологий, пищевой промышленности и других сферах. Об изобретениях и о том, как получают патенты молодые ученые и побеседуем. С нами в студии: Владимир Федорович Филаретов, директор департамента «Автоматики и робототехники», доктор технических наук, профессор, абсолютный рекордсмен ДВФУ по числу патентов; Илья Владимирович Купряшкин, заместитель проректора – директор Департамента развития научно-исследовательской деятельности и научных коммуникаций

10:00

Третий час Галина и Павел посветят программе «Точки на карте». Они поговорят о Неделе премьер в Приморской картинной галерее.

Наша новая Точка на карте – Приморская картинная галерея, которая представляет ежегодную Неделю премьер в честь 56-летия главного краевого художественного музея. Стартовало событие 22 июня, а закончится 30 числа. Неделя премьер – это целый ряд праздничных мероприятий. По сложившейся традиции посетителей познакомят с новыми выставками, научно-образовательными программами, расскажут о новых поступлениях в фонды Галереи. Ну а мы постараемся познакомить с некоторыми подробностями Недели премьер. С нами в студии: Алена Алексеевна Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи; Юрий Эдуардович Комлев, директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

Напоминаем наши волны: 90.4 FM (Владивосток), 107.2 FM (Находка), 99.4 FM (Уссурийск).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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