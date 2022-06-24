Это «Опа»: во Владивостоке хозяина припаркованной во дворе машины ждет неприятный сюрприз

Теперь в авто проникают посторонние. Фото: Ярослав ЮРИН

Toyota Opa, припаркованная возле детской поликлиники на улице Некрасовская во Владивостоке, превратилась в место сборищ подростков и маргинальных личностей. Дело в том, что автомобиль уже долгое время стоит без присмотра. Судя по всему, в ближайшее время от универсала останется лишь металл.

в машине разбили стекло, а кузов изрисовали. Фото: Ярослав ЮРИН

– Где хозяин – неизвестно, стоит так уже около года. Недавно в машине разбили стекло, стали там собираться, вытащили все что можно ценное. забираются в салон, сидят там пьют. Кто-то из местных жителей заклеил дыру целлофаном, чтобы дождь не попадал, но хватило не на долго, – поделились с «КП-Владивосток» сотрудники поликлиники.Такое соседство специалистов отнюдь не радуют, ведь мимо ходят родители с детьми, а встретить с утра маргинала, устроившего вечеринку в чужом авто – не самое приятное.

Авто мешает проезду. Фото: Ярослав ЮРИН

Помимо всех злоключений машину изрисовали, колеса спущены, а по характерным следам на кузове видно, что в авто несколько раз врезались. Дорога во дворе узкая, а бесхозный «железный конь» мешает проезду. Редакция уже обратилась в дежурную часть ГИБДД Владивостока.

Не обошлось без кузовных повреждений. Фото: Ярослав ЮРИН

Напомним, совсем недавно жители города обнаружили брошенную машину на пляже полуострова Де-Фриз. Авто выкинуло на берег волнами.

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