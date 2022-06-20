Вот это подарок из моря: жительница Владивостока сделала необычную находку на пляже

Женщина сильно удивилась, приехав отдохнуть с семей в привычное место. Фото: Ярослав ЮРИН

Благодаря установившейся в последние дни жаре, многие жители Владивостока устремились на пляжи. С открытием купального сезона горожане делают весьма необычные находки на береговой линии или в воде. «КП-Владивосток» буквально накануне рассказывала об утонувшем авто в районе Седанки, сразу после публикации в редакции раздался звонок, читательница рассказала о похожей ситуации. Правда в этот раз изрядно заржавевший автомобиль выкинуло прямо на пляж.

Искореженная машина, марку которой читатели не смогли опознать, оказалась на берегу небольшой бухты на полуострове Де-Фриз. Многие называют этот пляж «ракушечным», из-за обилия раковин моллюсков, которыми буквально усыпан берег.

Машину могли утопить еще во время зимней рыбалки. Фото: Ярослав ЮРИН

– Приехали сюда отдохнуть с семей и очень удивились, увидев перевернутый автомобиль. Первая мысль была – мог прилететь с трассы, потом поняли, через деревья не проехал бы, да и вообще дорога довольно далеко. Плюс машина полностью проржавела. Рядом валяются запчасти, колесо, нет двери багажника. Видимо, прибило сюда прибоем. И судя по виду, внутри уже кто-то полазил, – поделилась с «КП» Ольга.

Детали машины и содержимое салона разбросано рядом. Фото: Ярослав ЮРИН

Чей это именно автомобиль и что произошло с владельцем, сейчас остается загадкой. Не исключено, что машину действительно, утопили во время зимней рыбалки, как это часто бывает в Приморье. Пока на находку не обратят внимание официальные службы, отдыхающим придется какое-то время делить пляж с грудой металлолома.

Берег придется делить с авто. Фото: Ярослав ЮРИН

Из-за повреждений узнать марку авто довольно сложно. Фото: Ярослав ЮРИН

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