Пьяный житель Приморья избил полицейского

Пьяный житель Приморья напал на полицейского.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Чугуевском районе Приморья местный житель предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции. Мужчина повел себя неадекватно, когда его хотели доставить в отделение из-за семейного дебоша.
Как рассказали в пресс-службе краевого СК, 19 июня жители села Цветковка позвонили в полицию и рассказали, что в доме на улице Советской нетрезвый глава семейства угрожает своей семьей. Когда блюстители закона попросили мужчину пройти с ними для оформления протокола о хулиганстве, то он повел себя неадекватно и напал на представителей власти с кулаками.
Дебошира скрутили и доставили в полицию, где на него завели уголовное дело о применении насилия в отношении офицера МВД. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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