Гигантскую кисту размером с волейбольный мяч удалили девочке из Владивостока

Несколько месяцев назад девочка жаловалась на боли в животе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке врачи краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи провели уникальную операцию подростку. 14-летней девочке удалили образование размером с волейбольный мяч из брюшной полости.

Школьница жаловалась родителям на боли в животе, а через какое-то время она поняла, что живот сильно увеличился. В течение 1,5 месяцев новообразование достигло гигантских размеров и заняло всю брюшную полость.

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Юлия Утюшева, когда девочка обратилась за консультацией, хирурги направили ее на экстренную госпитализацию.

– Размеры ее живота, в сравнении, соответствовали 24-25 неделям живота беременной женщины.

Чтобы узнать, что это за образование и откуда оно исходит, школьнице сделали компьютерную и магнитно-резонансную томографию органов малого таза и брюшной полости. Врачи предполагали, что это могла быть киста яичника, однако хотели исключить другие варианты, в том числе и злокачественную опухоль.

Обследование показало, что у девочки параовариальное образование (киста – прим. ред.) гигантских размеров.

Операцию проводила врач гинекологического отделения Татьяна Грицюк. По ее словам, кисты у юных пациенток удаляют довольно часто, но такие гигантские новообразования встречаются редко.

К счастью, операция прошла успешно, репродуктивную функцию удалось сохранить. Девочку уже выписали домой.

Напомним, что во Владивостоке впервые в России провели уникальную операцию на мозге.

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