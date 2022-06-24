В Приморье не пустили опасную рыбу из Вьетнама

В Приморье из Вьетнама привезли партию некачественной рыбы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты ветеринарной лаборатории исследовали пробы партии филе пангасиуса (акулий сом), который доставили в Приморье из Вьетнама. В рыбной продукции нашли различные бактерии.

Как рассказали в пресс-службе краевого Россельхознадзора, 25 тонн продукции хранились на складе временного хранения во Владивостоке, куда и пришли с проверкой инспекторы. Ранее иностранный поставщик рыбы из вьетнамской провинции Тьензянг уже попадался на поставках в Россию некачественных продуктов.

Ветеринары взяли пробы рыбного филе и выяснили, что в нем значительно превышено содержание различных бактерий, что указывает на возможную порчу товара. Результаты исследования внесли в автоматизированную систему (АС) «Веста», территориальные управления Россельхознадзора и другие ведомства.

Специалисты уведомят владельца товара о том, что на время проверки всей партии филе всю его некачественную и опасную рыбную продукцию изымут. После детальных экспертиз ветеринары уже решат, нужно ли ее уничтожить.

Пока иностранный бизнесмен не усилит контроль за качеством своих товаров и не предоставит соответствующие документы, импорт продукции с его предприятия могут полностью запретить.

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