Водитель, разгромивший леера на Низководном мосту, бросил своего пассажира умирать

На водителя могут завести два административных дела. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Появились подробности таинственного ДТП на Низководном мосту. Вечером 23 июня грузовик снес леера, одного человека госпитализировали. У людей возникло много вопросов касательно этой аварии. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пропагандой управления ГИБДД России по Приморью, чтобы во всем разобраться.

Как объяснили редакции, водитель большегруза не справился с управлением и въехал в леера. Шофер скрылся с места аварии, его личность еще не установили. Как оказалось, госпитализировали его пассажира, мужчина лежал прямо на проезжей части, пока виновник уносил ноги.

В пресс-службе УМВД Приморья рассказали, что водитель ехал из Владивостока в сторону Уссурийска. Он потерял управление из-за превышения скорости.

На виновника могут завести административные дела по статье 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью) и по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений или технических средств организации дорожного движения). В таком случае ему будут грозить штрафы в размере до 25 тысяч рублей и до 10 тысяч рублей.

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