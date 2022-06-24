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Владивосток24 июня 2022 3:04

Водитель, разгромивший леера на Низководном мосту, бросил своего пассажира умирать

Личность шофера еще не установили
Павел САХАРОВСКИЙ
На водителя могут завести два административных дела.

На водителя могут завести два административных дела.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Появились подробности таинственного ДТП на Низководном мосту. Вечером 23 июня грузовик снес леера, одного человека госпитализировали. У людей возникло много вопросов касательно этой аварии. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пропагандой управления ГИБДД России по Приморью, чтобы во всем разобраться.

Как объяснили редакции, водитель большегруза не справился с управлением и въехал в леера. Шофер скрылся с места аварии, его личность еще не установили. Как оказалось, госпитализировали его пассажира, мужчина лежал прямо на проезжей части, пока виновник уносил ноги.

В пресс-службе УМВД Приморья рассказали, что водитель ехал из Владивостока в сторону Уссурийска. Он потерял управление из-за превышения скорости.

На виновника могут завести административные дела по статье 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью) и по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений или технических средств организации дорожного движения). В таком случае ему будут грозить штрафы в размере до 25 тысяч рублей и до 10 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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