Курортный город без пересадок: приморцы могут купить билеты в «солнечную столицу» России

Раньше улететь в Сочи можно было только с пересадками. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Авиакомпания iFly Airlines порадовала новостью. Перевозчик во второй половине запустит рейсы в Сочи из Хабаровска и Владивостока. Первый полет будет из экс-столицы Дальнего Востока 17 июля, главный город Приморья подключат к маршруту 18 июля.

До этого прямым рейсом улететь было нельзя: приходилось садиться в Москве или Екатеринбурге. Дальнемагистральный рейс занимает 8,5 часа, говорится в сообщении iFly. Из Владивостока в Сочи дорога займет на час больше. Промежуток немалый, но главный курорт страны того стоит.

Пассажиры будут летать на Airbus 330-300, обещают двухразовое питание и дополнительные услуги, например, кресла повышенной комфортности. Как узнала «КП», цена на билет, в среднем, составит 26 тысяч рублей. При этом на ряд дат доступны билеты за 14300 рублей по направлению Сочи-Владивосток и за 17300 рублей в обратном направлении.

К слову, из Владивостока и Хабаровска скоро появятся рейсы в солнечную страну – соседа Таиланда – Мьянму, как «Комсомольская правда - Владивосток» писала в конце мая. Маршрут запустят осенью, сама страна доступна для въезда с 15 мая 2022 года. Вероятно, с Дальнего Востока можно будет улететь и на острова Филиппин: стало известно, что посол государства хочет запустить чартер из Владивостока на Минданао (юг архипелага). Но пока это лишь предложение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.