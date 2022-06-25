Дорогу близ набережной во Владивостоке сковал сломанный большегруз

Набережная, 16. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Дорога на Набережной, 16, во Владивостоке ненадолго оказалась скована из-за поломки большегруза. Фура просто остановилась: образовалась пробка, тянущаяся из машин. Не мог проехать DAF, следующий за вставшей машиной.

На месте оказался корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток». Обстоятельства поломки уточняются. Большегруз DAF смог объехать фуру, но движение все еще серьезно затруднено. Стоит отметить, по небольшому двухполосному участку дороги в полдень субботы, 25 июня, проезжают парадоксально много грузовых машин.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о водителе, бросившем свой автомобиль и пассажира после аварии. Рулевого все еще ищут. Все произошло на объездной дороге города.

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