Камень, упавший с самосвала в Приморье, отправил женщину в кому

Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария, произошедшая 19 июня на трассе Голубовка-Врангель, едва не убила женщину в Приморье. Впереди внедорожника Toyota Kluger ехал самосвал, груз которого практически не был огражден.

Большой камень выпал с грузовика, разбил лобовое стекло «японки» и попал прямо в голову женщине-водителю. Как утверждают знакомые пострадавшей, сейчас она находится в коме. Жители просят распространить сообщение. Те, кто откликнулся и распространил пост, негодуют из-за отсутствия должных ограждений для щебенки, песка и других материалов, которые везут грузовые машины.

Как пояснили в социальных сетях, все произошло в указанный день с 17 до 17:30 часов. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят обратиться по номеру 89147300590.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что большегруз сковал дорогу в центре Владивостока.

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