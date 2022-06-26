В центре Владивостока перевернулся новенький «крузак»

Автомобили ехали по в сторону Покровского парка. Фото: Социальные сети

Жесткое ДТП в центре Приморской столицы попало на камеру видеорегистратора. На пленке видно, как на перекрёстке Океанского проспекта и Прапорщика Комарова грузовик въехал в Toyota Land Cruiser, отчего тот опрокинулся на бок.

Автомобили ехали в сторону Покровского парка. В начале перекрестка грузовик начал поворачивать налево из среднего ряда. В это время в соседнем ряду ехал черный джип. Он не успел среагировать на поворот пятитонника и опрокинулся на бок из-за удара, проскользив по асфальту.

Как сообщают очевидцы, водители и пассажиры не пострадали. У грузовика повреждены фара и боковое зеркало, ущерб кузову Land Cruiser устанавливается. Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», на месте находятся аварийный комиссар и ГИБДД.

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