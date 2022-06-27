Из-за надвигающегося циклона и гроз в Приморье объявили штормовое предупреждение

Дожди начнутся в ночь на 28 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штормовое предупреждение опубликовали приморские синоптики. По информации «Примгидромета», дожди накроют край в ночь на 28 июня. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», на регион надвигается циклон.

По информации метеорологов, в ночь на вторник, 28 июня, дожди начнутся в южной половине Приморья, а днем накроют большую территорию края. Выпадет примерно 15-45 миллиметров за 12 часов.

В восточных и южных районах ожидаются локальные очень сильные осадки с количеством 50 миллиметров и больше примерно за 12 часов.

В ночь на 29 июня дожди с количеством 15-45 миллиметров сохранятся на севере.

Помимо осадков в крае начнут бушевать грозы, в некоторых районах порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

На реках ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-2 метра. На севере центральных районов при сильных дождях возможен выход воды из берегов.

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